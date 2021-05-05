《韓股》韓國股市 5日休市1天 07:452021/05/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢兒童節，韓股5日休市1天，6日正常交易。 韓國炸雞店5年近百家 桃竹苗防疫升級 竹市據點不共餐 (時報資訊) #韓股 #日休市 #韓國股市 #適逢 #兒童節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5月賣股度假去理論 今年恐不靈光 04:102021/05/05 全球財經 立訊股價狂洩 大咖基金炒底 04:102021/05/05 全球財經 台股跌破萬7 成交量爆6642億天量 04:102021/05/05 財經焦點 台股寫天量 高低震盪680點 04:102021/05/05 財經要聞 布林肯：西方將捍衛國際秩序 防中國破壞 04:102021/05/05 產業財經 買盤低接 陽明守住80元 04:102021/05/05 財經要聞 羅賓漢：新一代投資人早厭倦巴菲特 04:102021/05/05 全球財經 比爾蓋茲投資恩捷 收益率近九成 04:102021/05/05 全球財經 股神巴菲特 欽點阿貝爾為接班人 04:102021/05/05 國際大事 環球晶徐秀蘭：矽晶圓成長到2023年 04:102021/05/05 財經要聞 外資投新興股市 95％湧陸股 04:102021/05/05 全球財經 財經熱門新聞 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 10多年未動 水泥漲價了 - 財經要聞 - 工商時報 當沖熱爆殺台股 - 財經要聞 - 工商時報 買盤低接 陽明守住80元 - 財經要聞 - 工商時報 5月賣股度假去理論 今年恐不靈光 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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