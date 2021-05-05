鴻海(2317)公布2021年4月自結合併營收達5004.9億元，較3月4412.17億元成長達13.43％、較去年同期3809.25億元成長達31.39％。合計前4月合併營收1.84兆元，較去年同期1.31兆元躍增達40.68％，雙雙改寫同期新高。

觀察4月四大類產品概況，鴻海表示，與3月相比，以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，雲端網路產品位居第三，電腦終端產品殿後。與去年同期相比，亦以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，雲端網路產品位居第三，電腦終端產品殿後。

鴻海將於14日召開法人說明會，除了首季淡季獲利表現外，包括下半年營運展望、半導體布局策略新動向、電動車開放平台MIH聯盟進展、美國威州投資計畫及缺料對第二季營運影響程度等，預期均將成為市場關注焦點。

鴻海董事長劉揚偉先前對今年資通訊（ICT）產業維持審慎樂觀看法，指出疫情及零組件缺料為主要干擾變數，坦言本季產業缺料狀況愈趨普遍，部分長製程原料交期已遞延達52周，目前看來要到明年第二季才會紓解。

劉揚偉先前預期，缺料對鴻海第二季正規訂單的影響約10％，但如今已湧現更多急單。不過，急單是否真的為市場需求，還是產業憂慮交期問題而重複下單，目前還不得而知，認為真正應關切的是市場需求實際狀況，要過了瘋狂搶購期後才會明朗。

(時報資訊)