鼎晟不動產開發去年涉嫌吸金百億，被台北地檢署起訴，又被查出涉嫌偽造租約，由王道銀行(2897)擔任不動產證券化條例規定的受託機構及安排機構，王道銀行以鼎晟公司、新東北公司共有的「板信銀行家大樓」及高青公司所有的建物「台南Focus時尚流行管」為證券化標的，向金管會申請核准發行「圓滿一號不動產投資信託基金受益憑證」，導致王道銀行損失。王道銀行表示，圓滿一號板信銀行家大樓的不動產租金繳款均正常，亦有提存租金穩定準備金至專戶，目前此案並不會影響投資人的權益。

王道銀行於2016年間向金管會申請發行「圓滿一號」受益憑證，預定由王道銀行向發起人鼎晟、新東北及高青等3家公司購買不動產，身兼鼎晟不動產開發及鼎麗資產負責人的張皓翔，涉嫌陸續提供內容不實的「板信銀行家大樓」租賃契約給王道銀行，稱全棟為滿租狀態，使得王道銀行繼續擔任受託機構及安排機構等角色，並將「板信銀行家大樓」作為「圓滿一號」公開說明書投資說明的內容，造成王道銀行損失，而遭檢調調查。

王道銀行表示，發行的REITs圓滿一號於公開市場完成資金募集後，向鼎晟與新東北購買位於板橋的板信銀行家大樓，並取得該大樓的完整產權，且由不動產管理機構信義全球資產管理股份有限公司負責管理標的。

截至目前為止，圓滿一號板信銀行家大樓的不動產租金繳款均正常，收益亦正常，圓滿一號維持穩定配息，加之該基金購買時亦要求發起人鼎晟不動產公司及新東北電力高壓設備公司提存租金穩定準備金至專戶，以備在租金短缺之時作為填補之用，目前此案並不會影響投資人的權益。

(時報資訊)