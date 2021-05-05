臉書粉絲專頁「靠北長官」一篇貼文指出，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。國防部發言人史順文昨(4)日表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定；該說法引發討論。

形同「洗產地」的做法竟然符合規定，引發不少網友討論，藥師林士峰就在他的臉書粉專發文指出，儘管最後檢驗該豬肉不含萊克多巴胺，但是這種美國進口、台灣加工後，就變成台灣製造的做法，現在在國軍出現，而未來流向學童營養午餐、餐廳、小吃店等民間也是早晚的事。

林士峰指出，唯有8月28日「反萊豬公投」，展現人民意志，在公投上「同意」反萊豬進口，就可以直接在海關擋下拒絕萊豬，這才是拒吃萊豬最保險的做法。

該貼文引發網友討論，表示「乖乖地吃吧，國軍弟兄，吃不死的都沒差，政府才懶得理」、「年輕人知道投給民進黨的恐怖了嗎」、「一定要用公投把萊豬擋下來」、「好可怕，搞不好已經流入民間了」、「蔡政府沒信用早已不是秘密」、「洗產地這種爛招都敢用，民進黨政府真噁心」。

(中時新聞網)