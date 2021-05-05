昨（4）日是農曆3月23日，也是媽祖誕辰，總統蔡英文今年再次參加白沙屯媽祖進香，她表示，和信仰緊密連結的感受真的很好，面對疫情考驗，她除了祈求媽祖保佑平安外，也呼籲大家要戴好口罩、勤洗手。不過，近來治安敗壞、三接外推案等事件再再引發爭議、民怨四起，也讓網友忍不住到蔡英文PO文底下留言表示，「請認真做好您總統的工作。」

昨日「媽祖生」，蔡英文在臉書指出，媽祖信仰是許多台灣人的寄託，能夠撫慰人心，更可以安定社會，碰到困難不緊張，碰到困境也會堅持，這是她在一次又一次參拜廟宇、參與進香的過程中，深刻體會到的。

今年，她也再次參加了白沙屯媽祖的進香，蔡英文說，走在人群之中，和大家一起做媽祖的香燈腳，這樣「一步一腳印」，和信仰緊密連結的感受真的很好，也從參與多年的志工口中聽到了當年「潦溪」的故事。

對於最近台灣疫情面臨一些考驗，蔡英文表示，要跟大家互相勉勵，除了祈求媽祖保佑平安外，也都要戴好口罩、勤洗手，只要團結鬥陣，善緣必應，一定可以讓台灣越來越好。

總統蔡英文參加白沙屯媽祖進香。（圖／摘自蔡英文YouTube）

不過，對一般民眾來說，比起媽祖生辰，似乎更關心其他的議題。不少網友紛紛到蔡英文PO文底下留言表示，「請問蔡總統大人，桃園大潭藻礁工程停工了嗎？」「媽祖叫你們好好把國家帶領好」，不要遇到問題只會震怒，連基本治安都搞不定，希望總統拿出魄力，千萬不要再被派系綁架。

另有人說，「原來空污是這樣帶頭搞出來的」「總統的工作不是到處拜廟，討好宗教團體。請認真做好您總統的工作」「如果只是告訴大家勤洗手，戴口罩這種總統，我也會當」，有網友提到股票大跌、房價居高不下，也有人好奇，「萊豬最後被誰吃掉了」。

但也有不少網友跟著總統一起祝賀媽祖娘娘聖誕千秋，有信仰就有信心，領導人融入基層，與人民站—起，「戴口罩 常洗手 敬媽祖 保平安」。

總統蔡英文慶媽祖生，網友在底下留言反映民意。（圖／摘自蔡英文臉書）

(中時新聞網)