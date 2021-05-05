MSCI明晟將在台灣時間12日進行半年度權重調整，兆豐國際投顧指出，台股權重已遭連八降，要提防調降趨勢延續，但值得注意的是，華新（1605）、陽明（2609）、華航（2610）、萬海（2615）、中美晶（5483）等五強在非成分股中總市值比率攀升，有望拚列MSCI新成分股。

儘管從MSCI於2月調整權重算起，台股市值占亞太（日本除外）比重雖增加1.08個百分點，是各市場最高，然兆豐國際投顧提出，本次與上次增幅0.75個百分點相去不遠，且自2019年第二季起，台股在新興亞洲指數權重已連八降，MSCI調降台股權重趨勢似未停止，預估本次半年度調整，台股權重恐遭小幅下調。

其次，2018年以來共計13次的MSCI權重調整，其中有九次調整與外資買賣超方向一致，顯示MSCI台股權重調整與外資操作方向具高度正相關；自MSCI上回季度調整生效日3月1日以來，外資累計賣超台股金額達872億元，顯示對台股操作仍偏保守，因此需多加留意。

成分股可能的變化方面，兆豐國際投顧統計2月10日宣布季度調整結果以來，華新、陽明、華航、萬海與中美晶在非成分股的總市值比率攀升，且市值大於1,000億元，是新納入成分股的可能對象。相反地，興富發在MSCI成分股中，市值不到600億元、外資波段積極減碼，投顧法人提醒，本次半年度調整需提防自MSCI成分股中剔除。

(工商 )