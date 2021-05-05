金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受惠新台幣匯率回貶，壽險業雖因避險成本增加及提列外匯價格準備金，2021年首季淨匯損增至613億元，但避險效益回沖使3月淨匯損續減，配合積極實現股債獲利，使首季稅前盈餘達1718億元，年增達1.71倍、續創同期新高。

金管會統計，新台幣匯率首季貶值0.1％，壽險業出現243億元匯兌收益，惟受避險工具虧損397億元、換匯成本395億元拖累，出現549億元避險損失，加計提列外匯價格變動準備金64億元，合計淨匯損613億元，較前2月增加135億元。

其中，新台幣3月貶值達0.79％，使壽險業3月單月出現1036億元匯兌收益，較2月匯損417億元轉盈，即使避險工具虧損888億元、換匯成本126億元後，仍繳出22億元避險效益，加計提列外匯價格變動準備金157億元，合計淨匯損135億元，仍較2月202億元收斂。

在積極實現投資利得下，壽險業首季稅前獲利達1718億元、年增達1.71倍，續創同期新高。產險業首季稅前獲利55億元、亦年增達83.3％。合計保險業首季稅前獲利達1773億元、年增達1.67倍。

不過，壽險業截至首季淨值2.39兆元，月增1.79％、年增63.77％，終止連2月下滑。產險業淨值1503億元，月增1.9％、年增18.44％。合計保險業淨值2.54兆元，較2月底2.49兆元增加1.97％、較去年同期1.58兆元成長60.15％。

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