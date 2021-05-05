味全(1201)首季營收較去年同期成長約1成，董事長陳宏裕說，今年度旗下常溫罐裝咖啡貝納頌市佔率希望能夠翻倍，目標在3年內超越目前市場第一名的伯朗咖啡，在台灣區核心品牌表現出色及大陸區營運回穩支撐下，預估今年度營運將維持成長趨勢。

疫情對營運產生影響的程度，陳宏裕說，食品中的咖啡、牛奶、果汁等皆算是剛性需求影響並不大，只是交易方式有所變動，公司除了實體通路布局維持強勢外，自有電商成績也不錯。進入後疫情時代，若是疫情沒有太大的變化，今年全年沒有悲觀的理由。

味全去年台灣本業轉虧為盈後，首季無論是每日C、貝納頌及林鳳營鮮乳，或是農榨、萬丹、木崗蛋等等表現十分出色。另外，在大陸地區業績已走出疫情的干擾，去年11月底蛋品部分已出現獲利，首季表現也不錯。

目前味全的咖啡貝納頌在常溫咖啡市佔率8%位居第四，去年業績較2019年大幅成長26%，今年市佔率力拚達15~16%，擠上常溫咖啡第2名，目標在3年內超越目前市場第一名的伯朗咖啡。味全計劃將在5月19日首度推出瓶裝「貝納頌極品大咖啡」，容量490C.C，希望能讓貝納頌的品牌優勢突出，搶攻國內咖啡市場商機。

味全每年投入千萬資金、人力、物力舉辦學生新品開發競賽，今年邁入第五屆，期望為台灣食品產業培育更多人才，注入更多優秀新血，盡一份企業公民的社會責任。

(時報資訊)