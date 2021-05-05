聚碩(6112)4月合併營收為8.67億元，年減28.05％；累計前4月合併營收為38.6億元，年減18.13％。因今年1月4日合併Corex，屬共同控制下企業合併，依據IFRS需同步重編去年合併營收，重編前的營收年減27.6％，累計營收年減12.88％。

聚碩看好疫情趨動下帶來雲端運算的成長動能，客戶將積極強化公有雲和私有雲的布署，近期除已和全球領先的人工智慧解決方案與雲平台公司IBM完成續約，深化夥伴關係外，聚碩並於4月底投資台杉水牛五號科技基金，藉由參與此基金，聚碩得以接觸更多海內外新創公司，貼近最新產業及技術發展趨勢，從中找尋商機，並可提早取得未來五至十年客戶所需之產品代理權。

聚碩指出，持續精實代理布局與投資管理，為客戶儲備未來數位化、自動化、智慧化最需要的數位轉型軟硬體整合工具，推廣網路、系統、資安、應用軟體、資料庫、雲端等六大領域產品。

(時報資訊)