京城銀(2809)受惠股債市持穩高檔、金融資產帳面價值增加，2021年4月自結稅後淨利5.94億元，雖因少了呆帳回收挹注而月減54.81％，仍年增達51.96％，每股盈餘（EPS）0.53元。累計前4月稅後淨利30.17億元、年增近1.35倍，每股盈餘2.7元，續創同期新高。

京城銀公布4月自結淨收益9.06億元，雖月減17.38％、仍年增達48.55％。稅前淨利6.9億元，雖月減54.07％、仍年增達41.4％。稅後淨利5.94億元，月減54.81％、年增達51.96％，稅前每股盈餘0.62元、稅後每股盈餘0.53元。

其中，京城銀4月利息淨收益4.64億元，雖月減1.51％、仍年增達13.95％。手續費淨收益1.11億元，月減達45％、年減3.9％。其他收益3.31億元，雖月減21.81％、但年增近2.8倍，主因去年同期受疫情衝擊，認列較多金融資產處分及帳面價值減損，比較基期較低。

合計京城銀前4月自結淨收益36.43億元、年增達67.85％，稅前淨利34.47億元、年增達1.27倍，稅後淨利30.17億元、年增近1.35倍，稅前每股盈餘3.08元、稅後每股盈餘2.7元，遠優於去年同期1.35元、1.14元，續創同期新高。

其中，京城銀前4月利息淨收益18.43億元、年增達12.19％，手續費淨收益6.25億元、年增0.14％，其他收益達11.73億元、較去年同期虧損0.98億元大幅轉盈，主要受惠國內外股債市較去年同期持穩，使金融資產帳面價值跳增近2.05倍、達10.47億元帶動。

京城銀表示，由於整體出口動能強勁、民間投資優於預期，使台灣首季經濟成長率達8.16％、創逾10年新高，較前期大幅上修1.96個百分點。受惠總經環境熱絡，京城銀放款亦穩健成長、年增逾2成，放款餘額較去年底成長3.6％。

在放款業務穩健成長之際，京城銀對資產品質仍維持一貫高標準要求，截至4月底逾放比0.01％、逾放覆蓋率10540.97％、整體放款覆蓋率1.57％，均持平或優於3月及去年同期，維持高於國銀平均的優異水準。

京城銀董事長戴誠志先前法說時認為，雖仍需觀察疫情及貨幣2大關鍵因素，但對今年放款成長動能維持審慎樂觀，預期仍有足夠成長空間，資產品質亦可維持穩健水準，將在維持資產品質前提下追求成長。

此外，惠譽信評4月28日確認京城銀國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等BBB、個別實力評等為bbb，調整評等展望「穩定」，並確認國內短期評等維持為F1(twn)、國際短期評等為F3，支援評等確認為5。

惠譽信評表示，京城銀評等取決於個別實力評等，反映自身信用體質。展望調整主要反映台灣經營環境下行風險減緩，評等確認與穩定展望亦反映京城銀高於同業的資本水準與健全的流動性體質，有助抵減較大外幣債券部位帶來的潛在市場波動。

(時報資訊)