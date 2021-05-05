2024總統大位誰會接？ 吳子嘉曝藍營能勝選的只有「他」【獨家專訪】

民進黨中常會日前通過修改黨規，將入黨2年得選舉與被選舉權改為1年，此事由總統蔡英文主導的說法甚囂塵上。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蔡過去對黨務並不那麼在意，此事確實有點異常，蔡應是想持續推動「親美抗中」路線，好取得2024年黨內初選主導權，才能對美國有交代，否則美方就跑去副總統賴清德那邊了；2024年蔡會挺誰，她會和美國一起做決定。

吳子嘉今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問直言，2024年總統大選，蔡英文會挺桃園市市長鄭文燦還是賴清德，她會和美國一起做決定。吳強調，蔡必須要有主導權才能跟美方談，若蔡無法掌握，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑也能跟賴去爬山，但目前蔡應尚未有特定支持人選。

《美麗島電子報》日前公布最新民調，賴清德勇奪2024年最適合選總統第一名。吳子嘉表示，這份民調賴與多人對戰都是第一名，相當不容易，這指出兩個現象：第一，當大家都有爭議事件時只有賴沒爭議，彷彿「置身事外」般；第二，可能是民眾覺得對他的虧欠。

賴清德與鄭文燦同屬新潮流派系，是否會協調出一個人選？吳子嘉明確表示「不會」，因為「新潮流沒有能力協調這兩個人」，所以最後兩人都會出來拚、沒有協調空間，屆時誰掌握黨中央就非常重要。吳進一步強調，2024年民進黨一定是「戰的局面」，不可能是「談的局面」，因為賴、鄭雙方都已經在拉幫結派了，像海派就傾向支持鄭，而現在有人看到賴民調有贏的機會，AIT就很現實去跟賴在一起，反正只要「有贏的機會」，就會有人想要靠過來。

(中時新聞網)