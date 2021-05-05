統一超(2912)第1季稅後盈餘為27.1億元，年成長6.07%，每股盈餘為2.61元，統一超7-ELEVEN持續擴大經營會員生態圈，拓展差異化鮮食市場，開通冷凍寄取件服務，掌握換季體感與節令商機，推出端午預購、勞動節開心花活動等，希望能推升第2季營運。

今年第1季台灣7-ELEVEN單季淨增店數逾百家，且同店銷售亦積極成長，帶動營收成長強勁，加上OPEN POINT會員突破1300萬名，成功打造全台最大、跨品牌的數位會員服務平台，搭配轉投資事業則有統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達表現亮眼，有效挹注獲利，使得合併稅後淨利較去年同期成長。

在商品創新部份，7-ELEVEN持續開發具話題性與差異化商品，同時扮演社會廚房角色，第1季「聯名鮮食」、「天素地蔬」與「自動化熱壓吐司」成功創造新成長曲線，與21Plus、天香樓、點點心等名店合作創造話題，並順應減碳健康飲食風潮擴大蔬素食商機，成功帶動鮮食業績成長近10%。

統一超今年第1季合併營收為650.53億元，較去年同期成長3.18%，其中台灣7-ELEVEN本業營收表現亮眼，創下單季歷史新高，合併稅後盈餘約29.72億元，較去年同期成長3.01%，歸屬於母公司稅後淨利約27.1億元，較去年同期成長6.07%，每股盈餘為2.61元，較去年同期成長0.15元。

統一超表示，根據Vpon威朋的AppVois平台分析，OPEN POINT APP自2020年10月起滲透率躍升零售通路第一，於2021年3月滲透率達32%，等於每100人就有32人安裝APP，OPEN錢包交易筆數更逐月成長，行動隨時取、點數兌換、小7集點卡等多元服務，有效提升OPEN POINT會員使用粘著度；7-ELEVEN會員經營藉由OPEN POINT以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「點數如貨幣」3大策略，第1季突破1300萬名會員，單季使用人次超過千萬人。

再者，7-ELEVEN預購平台藉由節令預購誌與線上「i預購」雙軌並進，滿足消費者平日與節令購物需求，也替門市創造新商機，搭配直播導購、社群團購與自營媒體OPEN! CHANNEL 多樣化行銷模式，助攻第一季預購整體業績成長近3成。

在展店方面，7-ELEVEN第6000店鳳儀門市開幕、主題店則有全新的寶可夢及史努比、角落小夥伴主題店等分別於中南部展店，Big7福倉門市更加入COLD STONE全新複合類別，均持續帶動單店業績及來客數成長。

(時報資訊)