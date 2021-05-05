大聯盟最強左投柯蕭(Clayton Kershaw)罕見在例行賽失手，洛杉磯道奇5日對戰芝加哥小熊，柯蕭只登板1局就被打退場，創下生涯最短先發紀錄！柯蕭賽後嘆道：「糟糕透了，真沒面子，也沒有藉口。我害球隊在雙重賽處於不利局面，所幸牛棚幫我吃完剩餘局數。我必須準備好在下次討回來。」雙重賽首戰小熊以７－１擊敗道奇。

柯蕭開場即以3球K掉小熊首位打者，但是從第2棒布萊嚴(Kris Bryant)開始，連續6位打者全都上壘。布萊嚴在兩好零壞的時候出棒打個結實，成為場地規則二壘打。雷佐(Anthony Rizzo)也是在兩好零壞敲安，拜耶茲(Javier Báez)更是從兩好零壞一路撐到四壞保送。柯蕭一直投不出「第3顆好球」，投手丘會議之後終於等到第2位出局者，回過神來已經丟掉4分。

辛苦投完首局，總計柯蕭失4分、被敲4安打、2次保送、2次奪三振。其實單局失4分完全還可以再投，但柯蕭用掉39球之多，總教練考量他大概投不到5局，而且雙重賽只打7局，乾脆提前換投讓柯蕭多休半天。柯蕭不知為什麼會這樣，「一切都很糟，我不願意去過度分析。」

大投手也是會失手的，柯蕭前一次這麼失態是2010年的事了。當年他才22歲，被釀酒人1.1局痛打7分退場，不過他隔一次先發就繳出8局無失分。此戰問題不全在柯蕭，畢竟道奇打線熄火，還是一場失誤大賽，雙方合計5次守備失誤（道奇2次）。

(中時新聞網)