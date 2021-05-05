影》台女紐約被爆打 非裔女拿鐵鎚狂敲頭：拿掉口罩

紐約再傳華裔被攻擊事件，31歲台灣女子泰瑞莎2日晚間和友人在紐約曼哈頓街道上行走時，突然遭到一名陌生非裔女子拿鐵鎚猛敲頭，攻擊者邊敲頭邊喊「拿掉口罩」。泰瑞莎頭部受傷流血縫了7針，她原本是想在紐約找工作，這件事讓她嚇到決定先回台灣。

綜合KABC電視台（KABC-TV）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，31歲台灣女子泰瑞莎2日晚間8時45分在曼哈頓中城（Midtown Manhattan）靠近時報廣場（Times Square）的街道上行走時，突然遭陌生非裔女子拿鐵鎚暴打。

泰瑞莎說，當時她正和友人準備走向地鐵站，監視器畫面顯示，一名身材高大、穿著一身黑的非裔女子從後方靠近，非裔女要求台女及她的友人「脫掉口罩」，台女拒絕後，非裔女突然拿起手上的鐵鎚敲打泰瑞莎的前額，之後又連敲好幾次，甚至轉向攻擊台女的友人。

2名女子最終成功搶走非裔女的鐵鎚，非裔女子這才悻悻然地離開，不過走開前似乎還對著她們怒吼。

泰瑞莎被攻擊後倒在地上，附近咖啡店的顧客見狀後趕快衝出來替她清洗傷口，泰瑞莎說她原本忙著防衛，摸到額頭後才發現前額流血、有傷口，她後來被送醫治療，一共縫了7針。

泰瑞莎說她是在2019年到紐約念書，拿到紐約時裝設計學院（Fashion Institute of Technology）的碩士學位，去年因為疫情，先返回台灣，直到今年4月才再度回到紐約找工作。

她說這起攻擊事件讓她心靈受創，決定暫時先回台灣，等紐約更安全時再回來，她說這輩子還沒遭遇過這種事。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，截至4日，紐約市警方尚在追緝動粗女子。

文章來源：Video shows stranger attacking Asian woman with hammer in NYC
文章來源：Asian woman in New York City hit with hammer by stranger who demanded she take her mask off
文章來源：Terrifying moment attacker hits Asian woman in the head with a HAMMER and grabs her friend after asking the pair to remove their masks in NYC

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(中時新聞網)

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