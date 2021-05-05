影》台女紐約被爆打 非裔女拿鐵鎚狂敲頭：拿掉口罩

紐約再傳華裔被攻擊事件，31歲台灣女子泰瑞莎2日晚間和友人在紐約曼哈頓街道上行走時，突然遭到一名陌生非裔女子拿鐵鎚猛敲頭，攻擊者邊敲頭邊喊「拿掉口罩」。泰瑞莎頭部受傷流血縫了7針，她原本是想在紐約找工作，這件事讓她嚇到決定先回台灣。

綜合KABC電視台（KABC-TV）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，31歲台灣女子泰瑞莎2日晚間8時45分在曼哈頓中城（Midtown Manhattan）靠近時報廣場（Times Square）的街道上行走時，突然遭陌生非裔女子拿鐵鎚暴打。

泰瑞莎說，當時她正和友人準備走向地鐵站，監視器畫面顯示，一名身材高大、穿著一身黑的非裔女子從後方靠近，非裔女要求台女及她的友人「脫掉口罩」，台女拒絕後，非裔女突然拿起手上的鐵鎚敲打泰瑞莎的前額，之後又連敲好幾次，甚至轉向攻擊台女的友人。

2名女子最終成功搶走非裔女的鐵鎚，非裔女子這才悻悻然地離開，不過走開前似乎還對著她們怒吼。

泰瑞莎被攻擊後倒在地上，附近咖啡店的顧客見狀後趕快衝出來替她清洗傷口，泰瑞莎說她原本忙著防衛，摸到額頭後才發現前額流血、有傷口，她後來被送醫治療，一共縫了7針。

泰瑞莎說她是在2019年到紐約念書，拿到紐約時裝設計學院（Fashion Institute of Technology）的碩士學位，去年因為疫情，先返回台灣，直到今年4月才再度回到紐約找工作。

她說這起攻擊事件讓她心靈受創，決定暫時先回台灣，等紐約更安全時再回來，她說這輩子還沒遭遇過這種事。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，截至4日，紐約市警方尚在追緝動粗女子。

(中時新聞網)