小編今天(5日)精選5件不可不知的國內外財經大事,最大頭條是個人非自願售屋則維持房地合一1.0情況,包括受家暴或人身安全威脅而搬家賣屋、非自願離職或調職、無力還債或補稅遭強制執行、負擔重大傷病醫藥費、房屋遭鄰居越界建築、共同持有房屋未經同意遭變賣等六種情況,個人持有十年內出售一律適用20%所得稅率。

【1】法人四種非自願售屋 免課重稅

房地合一2.0預計7月上路,財政部4日正式預告房地合一2.0子法規非自願售屋排除條款,預告期間為14天,屆滿後將隨著房地合一2.0一起上路。依照子法規,只要個人符合六種情況、法人符合四種情況,短期出售皆適用20%稅率。

【2】當沖熱爆殺台股

台股爆量下殺過程宛如「影院失火」,短線交易盛行下引爆的多殺多賣壓成為大跌主因,4日台股當沖交易戶23.11萬戶創史上次高,上市當沖買賣金額合計高達5,663.32億元,買賣總占比42.11%,雙創歷史新高,並突破2月4日41.84%,交易持續沸騰。

【3】10多年未動 水泥漲價了

今年以來,水泥原料之一的煤炭價格上漲四成多、運輸成本更增加了一倍以上,擋不住了!10多年未漲的國內水泥價格將調漲。國內預拌混凝土公會4日指出,上個月預拌混凝土廠水泥進貨每噸已漲50元,預計這個月還要調漲50元,總計二次調幅將達4%左右。

【4】全球矽晶圓出貨突進 Q1新高

根據國際半導體產業協會(SEMI)旗下矽產品製造商組織(Silicon Manufacturers Group,SMG)發佈最新一季晶圓產業分析報告,2021年第一季全球矽晶圓出貨面積達3337百萬平方英吋(MSI),創下季度出貨的歷史新高紀錄,較業界預期提早約3個季度,顯示矽晶圓市場景氣已進入多頭循環。

【5】5月賣股度假去理論 今年恐不靈光

美股向來有「5月賣股度假去」(Sell in May and go away)的說法,但投資專家指出,這套理論近幾年並不靈光,今年在總經面看強下,投資人最好也別信此一投資策略。

(中時新聞網)