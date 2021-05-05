纏訟15年的紅火案，「 中信慈善基金會」董事長辜仲諒上周遭台灣高等法院更二審判決無罪，他另涉的中信國寶弊案一審無罪，高院審理中，法官認為有限制一定人身自由的必要，裁定從5月1日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

中信金、國寶集團涉掏空、內線交易、炒股三大弊案，前年台北地方法院依違反證交法操縱股價、內線交易判國寶總裁朱國榮12年4月徒刑，追徵沒收犯罪所得1.5億多元、朱的友人林桂馨則依操縱股價罪判刑3年8月，辜仲諒無罪，檢不服提上訴。

由於本案辜仲諒及朱國榮等人的限制出境期限將屆滿，高院日前開庭審理，辜的律師表示，辜一審獲判無罪，針對是否延長限制出境、出海，尊重法院裁決，但辜仲諒身為中華民國棒球協會理事長，若有因公務需出境，會在另外具狀聲請暫時解除處分。

高院審理後認為，朱國榮、林桂馨業經原審認定有罪，辜仲諒雖經原審認定無罪，但仍有改判有罪之相當可能性，有相當理由足認被告等人有逃亡之虞，有對其等人身自由為一定限制之必要，裁定將朱國榮及辜仲諒等人從5月1日起延長限制出境8個月。

(中時 )