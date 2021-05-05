已辭職的前南投地檢署檢察官王全中，任職期間替妹妹的刑事訴訟擔任辯護人遭彈劾，懲戒法院職務法庭由非職業法官的2名參審員一起審理後，將他判罰月俸3個月，案經上訴後，第二審已分案由法官林瑞斌承審，與另4名職業法官合議，將作成終局裁判。

目前擔任律師的王全中，2012年任檢察官期間，在他妻子、岳母等 人所涉的行政訴訟中擔任代理人，引起爭議，經民眾檢舉，南投地檢 署依相關規定請他「促請注意」。

不料，2017年王在妹妹與他人糾紛引發的誣告、傷害及偽造文書等 訴訟案件，又再度以胞妹辯護人自居，積極參與訴訟，甚至為此多次 表明檢察官身分，並以具狀聲請交付審判，執行律師職務，遭監院彈 劾。

去年7月17日法官法及懲戒新制上路，王的懲戒案由審判長洪佳濱 、陪席法官汪怡君、受命法官張升星，及人權公約聯盟執行長黃怡碧 、台大醫院醫師丘彥南等2名參審員，共組5人的合議庭審理。

合議庭認為，檢察官代理家族成員參與訴訟，無論有無濫權或關說 營私，都違反法官法及檢察官倫理規範，行為確有不當，但他無關說同僚、干涉審判等傷害司法廉潔的行為，情節尚非重大，判處任職時最後月俸給總額3個月的罰款，本案已上訴到二審。

(中時 )