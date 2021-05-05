華航、諾富特飯店群聚愈演愈烈，昨確診的30多歲華航男機師經查4月29日曾到北巿民生東路上的海真私房菜用餐，今天再爆出，同桌有星宇航空機師，星宇航空證實，有1名機師在場，目前正在居家隔離，公司也是收到衛生單位通知，才知道有同仁和確診者餐敘。

華航染疫案持續升溫，總計28名確診者中有11名機師、1名空服員染疫，其中昨天新增的案1153機師，在確診前足跡去過兩家人潮爆多的名店，其中又以海真私房菜最熱門，幾乎天天客滿，今再爆出29日與確診機師在海真同席的，還有星宇航空的機師。

星宇航空表示，公司也不知道有同仁和確診者餐敘，直到昨天衛生單位通知才知道，目前該名機師正在進行居家隔離，隔離期間的所有派遣班表皆暫緩，隔離結束確認其健康狀況後再安排勤務。

指揮中心公布案1153足跡，據了解當日出席海真私房菜餐敘，還有一名星宇航空機師。（圖／指揮中心提供）

海真私房菜老闆娘趙海真說，店內有3個包廂、5個桌子，來來去去，包廂約10到15人，不確定機師是否在包廂，但每次華航有聚餐幾乎都會在包廂內；這幾天也不會營業，請員工自主健康管理，不確定4月29日當天的人數，但餐廳幾乎是天天客滿。

(中時新聞網)