在直播平台擔任球賽主播的前中信兄弟、富邦等職棒球隊啦啦隊員「豆芽」林裕庭，日前遭酸民人身攻擊，批評其「長相醜噁、帶賽，是臭三八」，還害中信兄弟輸球，讓豆芽不堪其擾，多次向口出惡言的網友發文警告。無奈酸民不聽勸，豆芽因此忍無可忍，昨（4）日下午赴警局開吉，提告酸民妨害名譽，還在粉專表態「要戰來戰 ，網路霸凌不可長」。

在直播平台擔任球賽主播的「豆芽」林裕庭，日前遭酸民人身攻擊，批評「長相醜噁、帶賽，是臭三八」，還害中信兄弟輸球，讓豆芽忍無可忍，昨（4）日下午赴警局提告。（圖／臉書_豆芽 Sandy）

豆芽昨晚在臉書貼文指出，自己願意虛心接受理性建言，但不理性的謾罵和人身攻擊不會讓環境更好，因此她強調網路言語霸凌的風氣不可長，所以毅然決然表示「就讓我來當個吹哨人，希望大家能有更健康的網路環境！」並針對1、2位罵她罵得比較嚴重的網友提告。

在直播平台擔任球賽主播的「豆芽」林裕庭，日前遭酸民人身攻擊，批評「長相醜噁、帶賽，是臭三八」，還害中信兄弟輸球，讓豆芽忍無可忍，昨（4）日下午赴警局提告。（圖／臉書_豆芽 Sandy）

因為豆芽也堅信「法院會讓你們知道，在網路上說話還是要負責任的」，話鋒一轉她也提醒酸民若沒收到警方傳喚，千萬別僥倖，「不然哪一天，你們真的會踢到鐵板。」這次只能說是運氣好沒被選中，要把握改過自新的機會。

此外豆芽更強調，自己願意再給沒口德的網友一個私訊道歉的機會，表示「如果你沒被我告到，那我感謝你們願意改變，但如果你剛好是被我告的人，那你誠意道歉完並聲明不會再犯，我是很願意考慮和解撤告的。」

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(中時新聞網)