美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周三早上發言，提到為了防止拜登大規模支出政策引發的市場過熱，可能需要透過升息來抑制通膨，此言論一出造成金融市場動盪，美股四大指數僅道瓊收紅，稍晚葉倫緊急出面澄清，強調該言論並不是預測或建議聯準會升息。

據CNBC報導，葉倫接受美媒The Atlantic訪問時表示，「為了防止政府大規模的支出政策造成市場過熱，未來利率可能需要上調一些，支出計畫可能會導致利率非常溫和的上升。」此言論引發市場恐慌，科技股遭拋售，那斯達克指數與費城半導體指數下跌近2%，美股僅道瓊收紅。

稍晚葉倫出席華盛頓時報舉辦的線上會議時進行澄清，強調，「並不是預測或建議聯準會升息，如果有人支持聯準會獨立性，那個人是我。」

紐約時報指出，葉倫對升高利率並沒有任何實質權利，但由於葉倫曾擔任聯準會主席，市場對於此言論出現劇烈反應，同時有人認為葉倫的說法對當時經濟狀態產生不利影響。

事實上，聯準會日前曾多次對升息與否做出回應，主席Jerome Powell強調目前會維持貨幣寬鬆政策的態度，今年內不太可能做出升息的決定。

(中時新聞網)