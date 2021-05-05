資深媒體人范琪斐過去在紐約生活20多年，是知名資深駐美特派記者，3年前她和醫生老公回到台灣定居，也開設新節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》分享國際新聞。近日媒體報導節目閃電收攤，讓不少人十分震驚，但愛看她製作的節目的粉絲也別擔心，她隨即宣布將開設Youtube新節目《斐姨所思》，每周二晚間8時在網上播出。

據《自由時報》報導，范琪斐先前對《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》十分用心，為了讓年輕人快速了解國際新聞，節目中的辯論橋段都由她和團隊親自設計，可惜節目開播3年來收視率不佳，電視台高層希望他們能轉換主題，多聊台灣新聞，然而范琪斐無法妥協，去年底便和電視台說好將把節目收起來。

范琪斐決定轉戰Youtube開新節目《斐姨所思》。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

對此，范琪斐昨發文透露，坦言3年前從美國回到台灣有失有得，雖然能和在台灣的家人與朋友相聚，但仍感到些許失落，「因為我離開我在美國的族人了」。而上周《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》播出最後一集，讓范琪斐忽然發現終於在台灣也找到了歸屬感，只因感受到和節目團隊有了交心的感覺。

范琪斐說，節目畫下句點，最捨不得的是觀眾，許多人都說自己是從第一集追到現在，其次則是失去每周經過製作過程可以和年輕朋友交流的機會，兩周前她和原來的團隊建議，每周仍找一段時間固定聊聊新聞，結果一呼百諾，大家都贊成，因此有了《斐姨所思》的誕生，而網友開心回應：「我也很愛看范姐的節目只是每次都潛水」、「斐姨所思？太棒了，再開個『斐磅人生』如何？」、「漫遊是我喜愛的節目，新聞不再是讀稿傳遞訊息，而是現象深入的探討，停播真的很可惜！」、「好可惜，看見最後一集時我以為我聽錯了，這麼好的節目收了讓我有很大的失落感，只能期待新節目了，謝謝妳們」。

(中時新聞網)