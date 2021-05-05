威盛(2388)目前正參與加拿大國際礦業線上大會(CIMVITL21)，展示威盛Mobile360 M810系統及其動態物體偵測(DOD)特點，力拚將世界上最危險的採石場、礦場與施工現場的事故及設備損壞風險降至最低。

威盛表示此強固型系統能提升重型採礦車輛和設備操作員的態勢感知能力，同時可消除與主要天氣和光照條件無關的盲區與潛在碰撞點。其另外還具備四大功能還，第一、憑藉威盛Mobile360 SVS（環視監控系統）技術和四個FOV-190度攝影鏡頭，為目標對象監控並紀錄高解析度影像；第二、利用77GHz mmWave毫米波雷達進行動態物體偵測，涵蓋範圍可達270度視野，並能搭配可選的超音波感器融合選項，進而消弭雷達盲點；第三、獨特的三段式可視環景指示器，可將操作員的注意力導向至車輛周圍的區域；第四、若在車輛周圍的既定危險區域附近檢測到可疑物體時，則將觸發自定義的音訊警報。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 M810 DOD系統擁有先進的視覺和雷達感測器融合技術，使重型車輛和設備能在全球最惡劣的地形下更加安全地運行。靈活的客制化選項意味著可以針對最嚴峻的環境及日夜等各種條件對系統進行優化。

威盛將於加拿大國際礦業線上大會，展示一系列採用先進攝影人工智慧與感測器融化技術的高度可客製化威盛Mobile360解決方案，進而提高採礦的安全性。

(時報資訊)