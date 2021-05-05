女星何如芸近期積極回歸螢光幕，忙拍新戲《婚姻結業式》的她，不時在網上分享拍戲大小事，而何如芸今（5日）凌晨則透露，拍到一場她認為最難處理的戲「把愛情cut在最完美的高點」，何如芸也不禁感嘆：「老實說，我真沒把握，因為我已經忘記愛情的感覺了」。

何如芸凌晨在臉書發文，透露她拍到一場ending戲「是整部戲我覺得最難處理的一場（把愛情cut在最完美的高點）」，何如芸表示，她看到劇本時就在想，該怎麼表達這個情緒，何如芸也因拍戲而觸動婚變心情，她不禁感嘆：「老實說，我真沒把握，因為我已經忘記愛情的感覺了，被愛也是，怎麼想也想不起來」。

丁寧到劇組探班何如芸。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho 臉書）

何如芸還為此問女星丁寧，丁寧則笑虧何如芸「妳真慘！像個苦行僧」，不過她接著則現身劇組探班何如芸，以行動來展現姊妹情，何如芸也感性說：「惺惺相惜，就是有人不只一路看著妳，還陪伴妳一起走....」，姊妹情深讓人羨慕。

52歲何如芸在2003年和美侖飯店董事王敏錡步入禮堂，夫妻育有一對兒子，不過何如芸在2019年4月提出離婚，並爭取2個兒子的撫養權，兩人自去年1月開庭後，多次在法庭上攻防，何如芸在第一次出庭後，還在媒體前崩潰、激動哭喊，豪門婚姻破裂，3月底進行第3次開庭，夫妻倆走上法庭對簿公堂，至今都一直沒結論。

(中時新聞網)