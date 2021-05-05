資深媒體人李艷秋昨（4）日爆料，春露公司拿到的台鐵政策宣導標案1550萬，且在決標前就以美學幕僚小組成員身份出席台鐵會議，質疑內定。對此，中廣董事長趙少康指出，台鐵109年欠員工兩個月加班費，共3000萬元，但搞美化、大內宣卻擠出了1500多萬，並批「民進黨執政下，舉國盡是1450」；而物價飛漲超有感，1450也漲價成「1550」。

整理過去台鐵的大內宣經費，趙少康昨在臉書指出，光是宣傳最美區間車到港就花了至少1500萬元，不只如此，因農委會1450萬行銷預算爆紅的春露公司，竟被台鐵加碼用1549萬找來負責網路行銷，這些錢如果拿來改革台鐵，而非為台鐵擦脂抹粉，是不是就能減少許多災難？

趙少康表示，台鐵109年欠員工兩個月加班費，共3000萬元發不出來，但搞美化、大內宣卻擠出了1500多萬，甚至依約春露必須回覆粉絲留言，執行率竟然只有1%，沒有圖利問題？更何況，台鐵屬獨占事業，全台僅此一家無人能夠競爭，究竟要宣傳什麼？

春露回覆粉絲頁留言執行率低於1%，趙少康質疑，沒有圖利問題？且台鐵屬獨占事業，究竟要宣傳什麼？（圖／摘自李艷秋臉書）

趙少康說，其實台鐵只是冰山之一角，民進黨執政下，舉國盡是1450，各部會均編列龐大的宣傳預算，再分給網軍、收編網軍，平常幫民進黨做大內宣，打擊抹黑對手，選舉時再幫民進黨打選戰、抹紅國民黨；而過去「idcc事件」就是一個很好的例子，拿人民的血汗錢來洗腦人民、打擊政敵。趙直批，民進黨對得起人民？不覺得羞恥嗎？

他認為，立法院應該要求行政部門，以後只要是政府提供的網路宣傳經費，不管直接或間接，都要註明「本網路（或網軍）資料由政府資助」。

(中時新聞網)