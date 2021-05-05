【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】黑道「風潑」連環爆，雙北分局長聚餐遇到「潑蟑」事件，果然奪下單日聲量冠軍。

《KEYPO大數據關鍵引擎》指出，北投之亂事後兩天，松山分局終於還原出黑衣人監視器畫面，讓松山之亂1日聲量來到高峰12,009筆，北投之亂討論度則隨之下滑，但是緊接3日雙北兩位警察局長餐敘，居然遭到2名黑衣人公然砸出上千隻蟑螂示威，使「蟑螂之亂」2日激起網路14,400筆熱議，不少人聯想是松山之亂黑衣人報復等討論，聲量暴衝超越松山之亂單日高點。

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從《KEYPO大數據關鍵引擎》可看到近兩周松山、北投以及蟑螂之亂共三起黑道鬧事聲量中，北投之亂因為牽涉到民進黨造成兩黨攻防，累積121,951筆聲量最多，其次是發生最早但不斷延燒的松山之亂。

《KEYPO大數據關鍵引擎》歸納網友意見發現，網友針對近期新聞中「黑衣人」、「黑幫」、「黑道」藐視公權力開槍、丟蟑螂鬧場等行為治安堪憂，其中松山之亂分局處理態度消極、北投警方被問到「趙介佑」曾在分局幫小弟拍照打卡一事回應支支吾吾，疑似縱容黑道，激起民眾認為警方欺善怕惡等仇視情緒，加上趙介佑「民進黨」身份，造成網友向上歸咎民進黨執政的中央政府。

(中時新聞網)