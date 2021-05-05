歐盟正在推動疫苗護照，前行政院觀光發展推動委員、現靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，台灣要跟進國際疫苗認證，將面臨三大難關：第一，台灣目前只有AZ疫苗可打，施打率難以普及；第二，台灣雖可望自產疫苗，但恐不被國際認可；第三，民眾施打意願不高。

黃正聰今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣目前旅行業從業人員銳減6成、出入境人次少了98%，疫情不僅讓國際觀光停擺，更重挫各地旅行業生計，跟上國際疫苗認證的腳步是突圍關鍵。

黃正聰指出，台灣若想跟進國際取得疫苗護照認證，有幾個需要克服的問題：第一，台灣目前只有AZ疫苗可打，針劑數不足，施打率難以普及；第二，台灣雖可望自產疫苗，但沒國際認證，可能不被其他國家承認；第三，民眾施打意願不高也是個很大的問題。目前歐美與大陸都已開始推動疫苗，台灣恐落後一到二季，這將是台灣國際恢復觀光的重大挑戰。

針對觀光業現況，黃正聰坦言，台灣的旅行社從業人數約4萬人，現在銳減6成，目前還留下來的人也未必是「挺過來」的，裡面很多人是還沒轉職成功的，可見未來旅遊從業人員只會愈來愈少；目前業界的業績，即便是上市公司的旅行社，也只剩下往年的1成，人事成本、營運成本加起來，即便人力僅剩不到一半也仍在燒錢，有的甚至連員工薪資都賺不回來。

對此，黃正聰強調，台灣要設法取得有國際認證的多元種類疫苗，唯有促成普及率，台灣才能夠取得疫苗護照認證，方能重啟國際旅遊活動。

(中時新聞網)