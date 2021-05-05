74歲黃郭阿嬤近期發現走路一直跌倒、四肢無力，只能以輪椅代步，透過老人會朋友介紹來長安醫院就診，經長安醫院副院長李漢忠診斷為「後縱韌帶鈣化OPLL」，透過椎板成形術並搭配積極復健，現已可以跟朋友到處趴趴走。醫師提醒，出現莫名手和腳同時無力，高度懷疑可能是脊髓或腦部問題，建議立即掛神經外科檢查，避免錯過治療的黃金時期。

黃郭阿嬤說：「之前好好的，最近發現走路會一直跌倒，後面開始四肢無力，最後要用輪椅代步，害我都不能去老人會找朋友了。」也是神經外科權威的李漢忠表示，「後縱韌帶鈣化OPLL」目前致病原因不明，主要認為與病人先天性體質有關，初期症狀，可能僅有頸部痠痛、或是偶爾手麻等；中期後，可能產生如：四肢無力、走路不穩等頸部脊髓壓迫的症狀。

李漢忠說，通常神經損傷是不可逆的，若錯過治療黃金時間，就算手術其改善效果也是有限，因為阿嬤在當下有問題立即就醫，醫療選擇性正確，才能恢復近9成，大約二個星期就可以從不能走到行動自如！

李漢忠副院長表示，「後縱韌帶鈣化OPLL」發病年齡層多在50歲至70歲長輩，如有出現莫名嚴重的頸部疼痛、四肢無力等症狀，盡早就醫檢查，千萬不要去推拿按摩，以免導致更嚴重的損傷。醫師也呼籲，平常要多運動、減少勞動、不做低頭族，讓脊椎適當的放鬆、維護脊椎健康。

(中時 )