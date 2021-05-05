台南永康一處藏放瀝青的倉庫，凌晨2點左右突然發生大火，由於內存大量易燃物，倉庫瞬間陷入火海，幾乎整個附近天空都被大火照亮，濃煙直竄夜空，遠在數公里外都可目視，景象駭人，台南縣消防局派遣超過70名警消前往灌救，接近凌晨4點才將火勢撲滅，火場調查組正在查明起火原因。

台南永康一處藏放瀝青的倉庫，凌晨2點左右突然發生大火，由於內存大量易燃物，倉庫瞬間陷入火海，幾乎整個附近天空都被大火照亮，濃煙直竄夜空。(翻攝自臉書記者爆料網)

這處存放大量貨品的鐵皮倉庫，凌晨2點鑽出火苗，整座倉庫短短半小時內就陷入火海，全面燃燒，遠遠望去只見一團火球和濃煙。台南市消防局獲報，立刻派出24輛各式消防車、71名消防隊員前往灌救。

現場指揮官評估現場為鐵皮屋構造，經過大火燃燒恐有坍塌危險，於是下令在廠房四周布滿水線從遠單噴水灌救，經過初步調查，倉庫內分成不同儲放區，包含布料與製成品等。

幸好大火當下廠房內並無人員，但大火高溫與濃煙仍讓警消不敢大意，不斷呼叫支援，直到凌晨3點多才逐步控制火勢，直到3點37分才確認撲滅，但為了防止仍有殘餘火星，警消人派員在場監控，上午台南縣消防局火調人員，將會進入調查起火原因。

(中時新聞網)