黑衣人灑完千隻蟑螂急逃10秒影片曝光 警界見噁心畫面超火大

台北市義警3日晚間餐敘，雙北市警察局長都受邀，豈料因餐廳老闆疑與人有1550萬債務糾紛，債主找來5名「黑道屁孩」潑撒上千隻蟑螂「教訓」。5人4日落網，供稱犯案後得知餐會有警察局長，驚呼「完蛋，死定了」。據了解，其中4男原為北聯幫份子，後來集體跳槽到竹聯幫育仁會，不過鬧出此事後，兩幫派都不認他們，潑蟑屁孩得自己扛。

北市大安義警大隊臥龍中隊3日晚在中山區「鉅星匯」宴會廳舉辦定期餐會，席開70餘桌，包括台北市警局長陳嘉昌與新北市警局長黃宗仁、警政署副署長蔡蒼柏等3名3線3星高階警官與會，另有立委蔣萬安等藍綠民代。

3日晚間7時24分，20歲許博樟、曹邦昱戴口罩衝進二樓櫃臺，持裝滿上千隻「櫻桃紅蟑螂」的塑膠袋，當著服務員朝地上潑撒，小強亂竄，送餐員工奔逃報案，陳嘉昌7時38分抵達，見地上仍有未清理的蟑螂，直覺奇怪，但仍如常進包廂寒暄。

警方調閱監視器，查出許、曹動手潑蟑，共乘機車離去；監控的26歲吳傳斌、拍照蒐證的17歲游姓少女，也跟著步出餐廳，搭上21歲蔡宗諭駕駛的休旅車逃離。

游姓少女4日下午在泰山汽車旅館被查獲，她向警方供稱他們是收錢辦事，餐廳老闆欠債1550萬，債主要他們潑蟑給他「難看」；犯案後看新聞得知現場竟有警界高層，一群人驚呼「完蛋，死定了」。

警方查出，這群年輕人去年曾在臉書宣告「從北聯幫轉投竹聯幫育仁會」，平日混跡北投。不過前晚出事後，北聯、育仁會都向警方否認旗下有這批幫眾，5個黑道屁孩慘淪黑幫「棄子」。

(中時新聞網)