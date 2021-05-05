烏克蘭正妹體驗台灣推拿，療程期間痛到狂叫，讓網友們全歪樓。（圖／翻攝自IG @_tatana_lin）

【烏克蘭美女第一次整復推拿】戰鬥民族的骨氣? Taiwanese Massage。（翻攝自不要鬧工作室）

一名烏克蘭正妹佳娜最近壓力大，因此《不要鬧工作室》替其安排推拿體驗舒緩，沒想到療程開始就讓她痛苦得不斷呻吟，師傅揉背的過程竟讓她崩潰直呼「怎麼放鬆？」、「你在幹嘛？」引起網友討論，不少人認同整骨推拿真的痛到爆，哀哀叫的反應超正常，但也讓許多網友歪樓說，這個師傅上輩子肯定救過地球。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨上傳一則影片，烏克蘭正妹佳娜最近壓力有點大，因此團隊決定要帶她去體驗「推拿」，說是可以讓她感覺舒服一點。推拿師傅表示，她的問題就是右腳過去曾跌倒過，可能導致行動受到阻礙，甚至有疼痛的感覺發生。此外，她的肌肉非常僵硬，可能是盤腿坐造成的。

師傅接著便直接開始替佳娜推拿，過程中可以聽見佳娜痛到呻吟，並大呼「真的很痛很痛！」另師傅也發現佳娜有駝背的問題，因此並火力全開幫她把背給揉開，但過程實在太痛苦，讓佳娜不斷喊道「怎麼放鬆？」、「你在幹嘛？」

雖然療程一度讓她痛到呻吟、面部扭曲，但佳娜最後也感謝地說，「謝謝師傅幫我按摩，雖然很痛但是很舒服。」引起網友熱烈討論，「整骨很痛，我完全能理解為什麼她會哀哀叫」、「整脊做完之後會感覺換了個新的身體給你了」、「聽到骨頭的聲音很療癒，但也很疼，不過做過一次以後，很難不會再去一次」、「整骨真的痛」。

但也有不少人歪樓直呼，「這師父上輩子一定拯救過地球」、「整棟公寓都是佳娜的叫聲 ，害我有點羞羞的」、「看到封面的我不爭氣的點進來了」。

(中時新聞網)