在利率恐升高和非農就業報告的不確定性籠罩下，投資人轉往較具防禦性的類股尋求庇護，受科技巨頭在內等大型成長股重挫拖累，周二標普500指數收黑，那斯達克指數大跌近2%。

美國財政部長葉倫有關於利率可能需要調升以免經濟過熱的發言，進一步加劇科技股的拋售，並使美股跌至盤中低點。投資人擔心利率揚升將削弱成長股的價值。

周二收盤，道瓊工業指數微漲19.8點或0.06%，為34,133.03點，盤中一度重挫逾300點。

標普500指數跌28點或0.67%，收在4,164.66點，盤中一度跌1.5%。

那斯達克指數重挫261.62點或1.88%，為13,633.50點。

美國最大上市公司蘋果股價大跌3.5%。谷歌母公司Alphabet跌1.6%，臉書跌1.3%，電動車製造商特斯拉下挫1.7%。

晶片股亦難逃池魚之殃，輝達和英特爾分別跌3.3%和0.6%。費城半導體指數大跌1.6%。

陶氏（Dow Inc）和開拓重工（Caterpillar）分別漲2.56%和2.30%，為道瓊指數反轉收高帶來提振。

各證交所成交量總計達122.1億股，創下逾1個月來新高。

標普500指數11大類股，以科技股跌1.89%，表現最疲弱，其次為非必需消費品類股跌1.24%，通訊服務股跌0.93%。

材料股收漲1.04%，表現最佳，其次為金融股漲0.70%，延續周一的升勢，資金輪動行情持續轉向周期型股票。

Charles Schwab交易和衍生品部門副總裁Randy Frederick表示，當你處於歷史高點，且當市場拉回時，領跌的通常是高風險股（high-beta stocks），如科技股。當市場停滯不前或回落時，人們往往會撤離成長股，並轉向較具防禦性的股票。

Oanda資深市場分析師Edward Moya出具報告指出，華爾街可能要到幾個月後才能知道聯準會的政策是否犯錯，這讓部分交易員感到不安。投資人希望從周五公布的非農就業報告清楚獲得經濟復甦的訊息。

個股方面，醫療保健集團CVS Health第一季獲利優於市場預期，並上修2021年財測，股價上漲4.4%。

科技產業研究與顧問公司顧能（Gartner）首季業績意外強勁，股價大漲14.2%，在標普500指數成份股中漲幅最大。

獲瑞士信貸將股票評級從「不如大盤」調升至「優於大盤」，美國鋼鐵（US Steel）大漲7.9%。瑞士信貸表示，鋼鐵價格飆漲表明該產業正處於「超級周期」。

(時報資訊)