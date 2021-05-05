由於在受到需求預期轉強加上庫存減少前景的支撐下，倫敦LME銅價周二(5/4)再次回升，且逼近每公噸10,000美元的關口，上周四盤中亦一度觸及每公噸10,008美元，為2011年2月以來的最高水平。

分析師指出，由於各國能源轉型計畫，未來幾年預期銅需求將增加，加上庫存過低，銅價在未來幾個月或將飆升至每公噸1.3萬美元的高點，據了解倫敦金屬交易所(LME)註冊銅庫存下降6,325公噸，至13.7萬公噸的5周低點，較4月中下降了20%。

終場周二(5/4)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲300美元，報每公噸28,990美元；期鎳下跌5美元，報每公噸17,669美元；期鋅上漲42美元，報每公噸2,968美元；期鋁上漲31美元，報每公噸2,428美元；期銅上漲141美元，報每公噸9,966美元；期鉛上漲46.5美元，報每公噸2,198.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)