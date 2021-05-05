春夏季出遊不免俗要安排幾個賞花景點，像是海芋田、薑荷花、金黃稻浪等等，台中外埔這區可以一次滿足你三個願望！這次要告訴大家台中外埔怎麼玩，除了賞花景點，更別錯過隱藏版手作烘焙坊秘境以及酒鬼最愛的休閒葡萄酒莊，還可以看高鐵從你旁邊呼嘯而過！

台中外埔區｜石頭公園

位於台中外埔的石頭公園荒廢20年，是電影紅衣小女孩、一路順風的取景地，裡面的廢棄遊樂施是吸引大家前往拍照的原因，不過因為是私人土地，隨著民眾越來越多，地主決定重整轉型為石頭公園生態休閒農場，興建溫室栽培，更打造300坪室內婚紗攝影棚及廢棄風遊樂園外景園區，目前尚未正式開幕，若想入內拍照，會酌收入園費200元/人。

地址｜台中市外埔區廍子里廍子路108號

費用｜200元/人

時間｜8:00-5:30pm

台中外埔區｜田媽媽外埔肉粽

田媽媽外埔肉粽是屬於南部粽，雖然較小顆，但卻餡料豐富、口感紮實飽滿，除了常見的傳統內餡蝦米、香菇、三層肉外，也加入了蔥頭、菜脯，每天從早上就開始備料、包粽、蒸粽，全部親自手工現做，難怪端午節前夕總是大排長龍。

地址｜台中市外埔區中山村中山路486號

營業時間｜8:00~18:00

台中外埔區｜黃色海芋田

竹子湖的白色海芋浪漫優雅，而台中外埔海芋卻是金黃亮眼，更顯活潑熱情，黃色海芋小巧而精緻，屬於陸生形海芋，需要在排水良好的土地上才能夠生長，不像白色海芋有手掌般那麼大，外埔海芋田是私人農田，能拍到這麼美的照片，都要感謝農人的不藏私阿！

地址｜台中市外埔區甲后路右轉水頭二路附近

台中外埔區｜ST WORKSHOP 手作烘焙坊

台中外埔的鄉間小路上有一間只有預定才買的到的手作吐司烘焙坊，內用低消是一杯飲品，咖啡通常會附上一片手作吐司，吐司內層鬆軟、外緣Q彈，帶著淡淡的奶香味，是這裡的招牌必吃。園區內有室內空間及戶外座位，白色貨櫃屋搭配筆直排排站的落羽松，若是秋冬來肯定很美。

地址｜台中市外埔區六分路中興巷18號(對面)

營業時間｜星期二三16:00-19:00、星期六日11:00-17:00

台中外埔區｜樹生休閒酒莊

樹生酒莊位於台中麗寶樂園附近，是台灣目前僅存有種植葡萄的酒莊，歲隨著季節不同產出不同品種的酒，這裡不只能買葡萄酒，還能認識各種葡萄酒種類，了解從種植、釀造到販售的整個過程，別忘了一定要來碗紅酒牛肉麵品嘗一下。

（圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市外埔區水頭二路8號

營業時間｜09:30-17:00

台中外埔區｜水流東桐花步道

水流東是日治時期的灌溉渠道，後來在水圳兩旁種植桐花，每年4、5月水流東桐花步道都會下起桐花雪，步道全長約2.4公里，並設置觀景台可以近距離看到高鐵疾駛而過，夏天涼爽陰涼，適合散步、騎單車，是外埔在地人的私房景點。

地址｜臺中市外埔區六支巷路21號

台中外埔區｜薑荷花農場

薑荷花農場占地約300坪大，花季大約是每年的6-10月，一大篇粉色花海總是吸引大批人潮前往打卡拍照，薑荷花原產於泰國，因為花的形狀很像荷花，所以才有薑荷花這個名稱，但也因為外型有點像鬱金香，所以也被稱為「熱帶鬱金香」。

地址｜台中市外埔區六支巷路26號

台中外埔區｜神秘麥田圈

期間限定的神秘麥田圈猶如外星人飛碟降落的痕跡，吸引許多攝影迷前往拍攝，難以相信這些如幽浮圖案的麥田圈，是一步一腳印踩出來的，一共有五種圖案供遊客欣賞，為此農友們還特別延後收割，也建議大家要實際走入麥田才能看到麥田圈，或是以空拍「上帝視角」才能飽覽完整的田野風光。

神秘麥田圈地址｜導航輸入 (E120.647821,N24.315775)

台中外埔區｜外埔忘憂谷

外埔忘憂谷沒有電線杆、沒有建築，只有最自然的原始美景，從插秧、結穗到收割一年四季都有不同的風貌，春耕夏耘的綠、秋收的金，休耕期的油菜花、波斯菊、小雛菊等等，不同時節去拍到的景色不盡相同。從高一點的視角往下看，閃電型的質樸的田間小徑穿插在田與田之間，就像天然畫布一般，展現令人忘憂之美。

地址｜臺中市外埔區溪底路

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)