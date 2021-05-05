台北時間5月5日凌晨3點，歐冠準決賽第二回合開打，這場比賽由豪門巴黎聖日耳曼對決曼城，曼城回到主場2：0再勝巴黎，以兩回合4：1晉級，而巴黎也慘遭淘汰出局，而這場重要的比賽，巴黎頭號戰將姆巴佩（Kylian Mbappe）仍因傷沒有上場，所以只能靠內馬（Neymar）獨挑大樑，不過此戰內馬表現失常，未能帶球隊更進一步。他全場5次射門都未能進球。

巴黎上賽季在歐冠決賽輸球，本季又在準決賽遭淘汰，內馬最接近歐冠的兩個賽季都差臨門一腳，而這也可能讓他萌生轉隊念頭，畢竟本季和姆巴佩的連線失敗，或許他該尋求別的方式。今天賽後《每日體育報》第一時間爆料：「今天巴黎被淘汰出局後，內馬意識到再次奪下歐冠的途徑就是與梅西聯手，因此他準備降薪重返巴塞隆納，因為他知道梅西已非常接近與巴薩續約。」

❗️ Neymar Jr. is willing to lower his salary in order to sign for Barcelona this summer. [sport] pic.twitter.com/jzsyafSVlX — barcacentre (@barcacentre) May 4, 2021

而目前巴薩還擁有球星格里茲曼（Antoine Griezmann），若內馬加盟將與兩人組成鐵三角，另據西班牙三台透露，曼城前鋒阿圭羅(Sergio Agüero)也願在今夏降薪加盟巴薩，雙方已就此進行接觸，所以四巨頭有望誕生。據ESPN最新消息指出，梅西將與巴薩續約2年，但布斯克茲（Sergio Busquets）和阿爾巴（Jordi Alba）預計被擺上貨架，原因是薪水太高，其中1名球員會離開，至少能為球隊省下1400萬歐元(約4億台幣)，下季巴薩會以什麼面貌與球迷們見面，非常令人期待！

(中時新聞網)