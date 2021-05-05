「台灣第一名模」林志玲2019年閃婚日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，婚後隨夫定居日本至今已2年，夫妻倆最近接受時尚雜誌專訪，透露兩人私下的相處模式，睡前一定會禱告，「我覺得這是夫妻溝通非常好的方式」。

2019年底新冠肺炎席捲全球，蔓延2年仍未平息，導致世界大亂，但也讓林志玲多了許多休息的時間，她日前和AKIRA接受《ELLE》雜誌訪問，坦言：「從留學時期到工作，自己都是一個人提著行李到處在海外獨立生活，常常覺得自己像飄在空中的羽毛，不斷在不同城市間奔跑；現在反而會想要停下來，讓自己靜下來，尤其在走入家庭之後，想要全心全意地為家庭付出。」

因為疫情關係，林志玲多了許多休息空間，能跟丈夫AKIRA好好相處。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林志玲、AKIRA暢談婚後生活，兩人常常待在家裡看電影、一起運動，聊天的時候會牽著彼此的手，也一起禱告；林志玲會在丈夫準備上班前，站在家裡的玄關處送他，揮揮手說：「行ってらっしゃい（路上小心）」，沒什麼波濤洶湧，但是細水長流。林志玲坦言自己是個浪漫的人，勇於表達對彼此的愛，「因為我會害怕有一天可能就沒機會說了，我很珍惜每一次能表達喜歡的瞬間，每一次都還是滿滿的浪漫和感動。」

林志玲婚後全心投入家庭，會送老公出門上班。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林志玲也透露夫妻相處的點滴，「我們每天一定會在睡前禱告，我覺得這是夫妻溝通非常好的方式，因為當你在禱告時，你會說出自己對於這一天的感受、感謝和懊惱的地方，我覺得這一切的感受都可以在這樣的禱告當中和彼此分享，夫妻就可以共同成長，也可以聆聽彼此心靈的聲音。」

林志玲每天睡前都會和AKIRA一起禱告。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林志玲、AKIRA婚後甜蜜。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

(中時新聞網)