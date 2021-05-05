台南市永康區大灣東路一間倉庫5日凌晨發生大火，台南市消防局出動24輛消防車、71名消防隊員灌救，1個半小時撲滅火勢，幸無人員受困，詳細起火原因與財損將調查釐清。

發生火警的是一處鐵皮屋瀝青倉庫，除了存放瀝青，另外還有手提包成品、布料倉庫等，台南市消防局凌晨2點獲報後，陸續派出24車、71人前往灌救，3點37分撲滅火勢，起火原因與財損仍將進一步調查釐清。

(中時 )