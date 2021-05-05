台南永康倉庫暗夜大火 幸無人員受困 09:292021/05/05 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永康一處倉庫暗夜大火，所幸無人受困。（摘自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區大灣東路一間倉庫5日凌晨發生大火，台南市消防局出動24輛消防車、71名消防隊員灌救，1個半小時撲滅火勢，幸無人員受困，詳細起火原因與財損將調查釐清。 發生火警的是一處鐵皮屋瀝青倉庫，除了存放瀝青，另外還有手提包成品、布料倉庫等，台南市消防局凌晨2點獲報後，陸續派出24車、71人前往灌救，3點37分撲滅火勢，起火原因與財損仍將進一步調查釐清。 桃園汽車材料工廠暗夜惡火黑煙衝天 消防急灌救 新竹縣消防局無人機 開創科技救災新視野 (中時 ) #倉庫 #灌救 #台南市消防局 #永康 #倉庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄和台南4月買賣移轉 雙創近8年同月新高 11:112021/05/03 財經 八德老舊公寓大火 一家3口父子成焦屍母送醫不治 08:562021/04/26 社會 台南市發展繫留無人機 高公局取經簽訂合作 14:092021/05/03 生活 南市府推農夫市集 有得玩又有得買 18:492021/05/03 寶島 地上權標售 北高兩大案吸睛 04:102021/04/27 金融．稅務 屏鵝公路火燒車 台南警辦案目睹一兼二顧先救受困傷者 12:002021/04/28 社會 高雄港倉庫群 華麗轉身商業城 04:102021/04/26 產業．科技 改善台南酒駕防制 台南市衛生局邀檢警與醫師把脈 17:442021/04/24 社會 遭點名未來用水缺口達63萬噸 南市府：努力開源節流 22:082021/04/28 生活 延緩進入供5停2 南市府鼓勵業者使用再生水 19:262021/04/28 生活 南市大推科技執法 去年空汙罰金近3000萬 10:582021/04/28 生活 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 案1149台商拿假報告返台 桃檢要辦了 - 社會 鄉民猛批外貌還酸害輸球 女主播怒告酸民：要戰來戰 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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