台中市龍井區1對張姓父子昨晚爆發激烈爭吵，兩人在晚間8時許竟到中彰大橋怒跳大肚溪，家屬勸阻不及，急向派出所報案，當地麗水里里長陳耀墩駕膠筏下水救援，從將30歲的兒子救上岸，張男意識清楚臉色蒼白，緊急就醫已無大礙，但搜索人員連夜搜尋，落水的張父目前仍下落不明，持續搜救中。
中市龍井區中彰大橋昨晚8時許驚傳1對父子墜橋案，警方調查，30歲張男與父親昨天晚間在家因故發生激烈口角，怒嗆「敢不敢去跳河？」，父子兩人竟連夜騎機車到中彰大橋，張兄感覺事態嚴重也騎機車追去，沒想到，竟看到父親與弟弟先後墜橋，錯愕緊急報警。
麗水里長陳耀墩得知後，與里民駕膠筏下水救援，橋下約百餘公尺遠處，在黑暗的水面發現張男抱著捕鰻竹竿，緊急將他救上膠筏，張男雖意識清楚，但臉色發白、瑟瑟發抖，送醫治療，已無大礙。
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