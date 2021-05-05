台股加權指數5日開在16,968.75點，呈現反彈，紡織、鋼鐵、面板、航運股開漲，但晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）早盤股價走勢疲弱，壓抑指數下跌翻黑。

美國財政部長葉倫稱倘若經濟過熱、利率可能需調高一些，這衝擊科技類股重挫，那斯達克指數、費城半導體指數雙雙走跌。

道瓊工業平均指數5月4日終場上漲0.06％（19.8點）、收34,133.03點。那斯達克指數下跌1.88％（261.62點）、收13,633.50點。費城半導體指數跳空下跌1.6％（49.07點）、收3,024.31點，創3月25日以來收盤新低，觸及100日移動平均線。

富邦投顧指出，盤面受財報、業績展望及法說會等變數干擾，加上指數高檔乖離過大，與日指標過熱修正，台股回探上升軌道下緣收下影線，目前籌碼凌亂，整理需一段時間，上櫃指數偏弱，中小型短線轉弱股先行避開，並留意持股風險。

操作上，漲多股獲利入袋，避開法人減碼、技術面偏空股，短打中大型、具籌碼優勢，營運展望正向、財報表現佳股。

選股方向：1、首季財報亮眼，產業展望正向的遠距伺服器、晶圓代工及電子零組件等業績股。2、具殖利率題材的金控股及水泥股。

(工商 )