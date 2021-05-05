香港資深女星「好姨」薛家燕因電影《食神》打開知名度，近日她被問到「小吳彥祖」吳偉豪不雅片外流事件，她也自爆也有類似經驗，原來某次她在上廁所時玩手機，差點讓如廁私密畫面曝光。

薛家燕說到因為當時剛學著玩社交平台，沒想到在去上廁所時，想說滑一下，卻不小心開了直播，「女兒看到嚇了一跳，趕快來通知我關掉」，所幸鏡頭只拍到她的臉，沒有讓如廁畫面放送出去，她至今回想起來，仍覺得好笑，她也奉勸晚輩們，還是要小心。

吳偉豪因演出夯劇《愛．回家之開心速遞》中「朱凌凌」一角爆紅，因為神似男神吳彥祖，被封為新一代男神，不過之前卻瘋傳一段12秒的「DIY」影片，內容是男子裸身在浴室拍攝不雅片，而網友更發現影片主角和吳偉豪非常相似。

對此，吳偉豪所屬的無線電視高層樂易玲，在接受訪問時坦承有此事，並表示吳偉豪已報警求助，目前案件已由警方處理。其實，在不雅片流出前，他也遭爆私下是「時間管理大師」，和多女同時曖昧，還經常約炮，是非不斷。

薛家燕在電影《食神》中的演技讓人印象深刻。(圖／翻攝自東網)

薛家燕因在周星馳電影《食神》飾演終極評審為人所知，浮誇搞笑的演技，讓觀眾留下深刻印象，不過她選擇在事業上升期時，嫁給從事餐飲業的商人老公，並淡出演藝圈，育有3名子女，未料老公抵擋不了七年之癢，甚至在公園與小三調情畫面，被4歲長女全程目睹。

原本她為了孩子隱忍，但老公最後仍無情地拋家棄子，還把公司等資產全轉到母親名下，婆婆更以業主身份逼走薛家燕及三名子女，直到1995年薛家燕才以被遺棄多年為由，成功申請離婚，獨力撫養子女。

(中時新聞網)