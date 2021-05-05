今天是24節氣的立夏，同時梅雨季首波鋒面也在今天通過，全台有雨，氣象局早上緊急發布北北基大雨特報，雷雨彈開炸下，現在新北富貴角、新北三芝時雨量達到62毫米，新北白沙灣51毫米，各地陸續有雨量進帳。目前全台累積雨量最多的是新北富貴角88毫米、三芝81毫米、白沙灣79.0毫米。

天氣粉專「天氣風險」在臉書指出，鋒面來襲，目前在桃園沿海、北海岸都有閃電訊號，要留意短時強降雨、雷擊，中北部沿岸也開始下起陣雨，大家早上出門時也要記得攜帶雨具。目前雷雨區域已經脫離，但西北部及北部陸地雨勢仍有被激發，目前雨勢最大，中午過後逐步緩和，遇到大雨務必注意行車安全。

天氣風險表示，現在進入五、六月的梅雨季節，即使鋒面系統結構弱、移動快，也有機會導致附近中小尺度的對流發展，這種較劇烈的天氣狀況將會越來越常出現，期待雨水的同時也要有防災的準備。

氣象局預報員葉致均表示，現在時雨量最多的在新北三芝、富貴角62毫米、新北白沙灣51毫米，雨集中在北海岸，其他地區時雨量也有2、30毫米左右，降雨最明顯是在北部地區，台中、彰化沿海也有降雨，下午雨勢落在東半部，南部降雨機率小，有午後雷雨機率。

根據氣象局最新資料統計，從今天凌晨到早上9點，全台累積雨量最多的是新北富貴角88毫米、三芝81毫米、白沙灣79.0毫米、大坪46.0毫米，北部各地累積雨量也有2、30毫米左右。

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋在臉書表示，今天清晨鋒面雲系已經抵達台灣北部海面，不只鋒面前緣有較旺盛的對流雲系發展，也有明顯的閃電訊號出現，預計今天上午雲系就會逐漸影響苗栗以北和東部的陸地，不過主要對流較旺盛的區域在北部沿海和東部外海，真正會進來台灣的已經是鋒面較南邊、發展沒有那麼旺盛的部份，因為結構相對沒有那麼完整，也導致天氣變化較大，時雨時停，偶有閃電或打雷，越往南邊，受影響的程度越小。

賴忠瑋表示，水情方面，因為鋒面的位置偏北，停留時間較短，因此對中南部水庫的進帳可能也相當有限。

賴忠瑋表示，明後天全台天氣多雲到晴，下一波鋒面的接近時間在周六、日，不過位置更偏北，台灣甚至可能不會直接受到鋒面雲系影響，只有鋒前的不穩定環境，讓北部和東北部有局部短暫陣雨，中南部仍然只有山區局部午後熱對流的機會。再下一波鋒面，可能要等到下周三左右，不過時間仍久，變數仍大。

(中時新聞網)