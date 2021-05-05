日本針對武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情實施的緊急事態宣言將於11日到期，然而目前疫情仍持續擴大，日本政府正研擬延長實施緊急事態，另考量將北海道等處納入防止蔓延等重點措施。

日本武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，從4月25日起實施「緊急事態宣言」，預定實施至5月11 日；另有愛媛縣、埼玉縣、千葉縣等7縣正實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，也將於5月11日到期。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府知事吉村洋文說，大阪仍持續重症病床不足、醫療資源緊繃的危機，以現狀而言，難以解除緊急事態。

疫情擴大的福岡縣、德島縣與北海道等處，也決定要向中央政府申請適用防止蔓延等重點措施。

日本首相菅義偉今天將與經濟再生大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等相關閣員開會，分析疫情狀況，討論後續防疫措施。

產經新聞與讀賣新聞報導，鑒於疫情未明顯改善，中央政府已在研擬延長實施緊急事態宣言，本週內將決定延長的時間與對象地區。

另對於北海道、福岡縣等確診人數持續上升的地區，也將討論納入適用防止蔓延等重點措施。

日本昨天全境新增確診4199例，重症患者達1083人，連續4天超過1000人。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100505

(中央社)