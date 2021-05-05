前（3）日，Dcard有男網友貼文訴苦，稱女友曾去酒店上班替舊愛還債，好不容易能離開八大場所，前陣子做網拍又被騙，一下負債幾十萬元，為趕緊償還，女友決定走回頭路，甚至在兩人同居處賣淫，讓原PO實在無法接受，也感嘆自己沒辦法替女友還錢，左思右想後，基於「這時候還限制她賺錢說不太過去」的因素，先同意不分手，但原PO依舊痛苦，糾結該不該離開。

前（3）日Dcard有男網友貼文訴苦，稱女友在兩人同居處賣淫，讓他難以接受，又感嘆自己沒辦法替幫忙還錢，左思右想後，不知道該不該分手。（圖／Dcard）

據Dcard該貼文內容，對於女友不顧反對，堅持回酒店賺錢還債的事，原PO相當苦惱，因為自己沒能力幫她還清債務，但又不想女友從事性交易。無奈女友回酒店上班後，確實經常跟客人外出，不愛報備行蹤，因此原PO開始起疑，果不其然，最擔心的事發生了，前幾天半夜，原PO回家時透過窗戶發現家裡有「已婚客人」，女友當下強硬的擋住門不讓他進去，並要求原PO暫時離開，最終坦言自己有性交易。

其實原PO深知，女友不賣淫債務難清，因此他心疼又失望，思考要不要分手，但只要想到「感覺她也是情勢所迫，離開她有點無情，但在一起又覺得有點不太對」，原PO又陷入掙扎。另一方面，原PO很早就感覺女友只是想找替代品，根本不愛他，讓重感情又容易心軟的原PO，忍不住上網向網友求問該怎麼辦。

此文一出，網友看了紛紛相勸，認為女友若不愛就沒什麼好說，直呼「那就分手！擺明知道了她也不愛你，何必強留著這段感情...」「你是不是傻這種不懂有什麼好不分的」、「你爸媽知道你被這樣糟蹋嗎？」「你值得更好的」；此外也有人覺得女友不顧原PO想法，堅持回酒店工作，實在很不尊重伴侶，因此疾呼「你心疼她，誰心疼你？」「分手分爆啊，你再心疼也沒用，她只想到她自己根本不在乎你的感受，接客把你當什麼啊！如果說是在你同意的情況下接客就算了，你都不同意她還接，這種破你也要嗎？一點都不尊重你啊」。

★中時新聞網提醒您：

尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)