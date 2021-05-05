韓國LG公布最新第一季財報，合併營收達18.81兆韓圜(折合169億美元)，營業利益則為1.52兆韓圜(折合13.6億美元)，雙雙創下公司單季新高紀錄，成為有史以來最旺的第一季表現。與2020年第一季相比，營收成長27.7%，獲利躍升39.1%，主要為全球民眾居家時間變長，帶動LG家電與家庭娛樂產品需求激增。

LG生活家電暨空氣解決方案事業部第一季營收為6.71兆韓圜(折合60.3億美元)，年增加23.8%。營業利益達9,199億韓圜(折合8.2639億美元)，年增加22.1%。北美、歐洲與韓國地區營收已連續二季實現大幅年成長，其中，韓國市場主要受惠於家電租賃業務熱絡。獲利表現在北美與歐洲市場高階產品的強勁需求帶動下，呈現穩定成長。

LG家庭娛樂事業部第一季營收達4.01兆韓圜(折合36億美元)，年增長34.9%。營業利益實現23.9%的年成長、達4038億韓圜(折合3.6275億美元)，主要受惠於北美與歐洲市場的亮眼銷售成績。全球持續受新冠肺炎疫情影響，順勢帶動LG OLED TV、NanoCell TV 等高階產品需求上升。

LG行動通訊事業部公布的第一季營收為9987億韓圜(折合8.9718億美元)，營業損失為2801億韓圜(折合2.5163億美元)。LG已於四月公告，將在2021年七月底全面退出智慧手機市場，因此在缺乏新產品刺激的情況下，與2020年同期相比，公司營業損失增加28%。終止業務之損益，將列入第二季財報。

LG車用零組件解決方案事業部第一季營收對比2020年同期，躍升43.5%，達1.89兆韓圜(折合17億美元)。營業損失縮減至7億韓圜(折合62.9萬美元)，主要受惠於北美與歐洲汽車市場復甦、e-Powertrain與車用資訊娛樂系統的新項目業績成長，以及成本管理措施奏效。

LG企業解決方案事業部第一季營收為1.86兆韓圜(折合16.7億美元)，年成長9.1%、季增加23.6%，主要因為遠距工作與線上學習需求增加，帶動顯示器與PC等產品銷售。另一方面，受到LCD面板與半導體元件等材料成本增加影響，營業利益較2020年同期減少為1340億韓圜(折合1.2038億美元)。

(時報資訊)