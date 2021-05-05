美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二表示，她不認為通膨問題正在醞釀中。此番發言試圖淡化其稍早前發表的言論，當時她表示，拜登總統的支出計畫提振經濟成長，可能需要升息以阻止經濟過熱。

曾擔任聯準會主席的葉倫此番「升息論」加劇了美國科技股的拋售，並推升了美國長債殖利率。擔心利率揚升將削弱成長股的價值，以科技股為主的那斯達克指數周二重挫近2%。

標普500指數收跌0.67%，盤中一度大跌1.5%，在11大類股中，以科技股跌1.89%，表現最疲弱，其次為非必需消費品類股跌1.24%，通訊服務股跌0.93%。

《大西洋》雜誌（Atlantic）周二舉辦線上研討會，葉倫在預錄的演說中表示，儘管相較於美國的經濟規模，額外的支出計畫並不大，但利率或許必須提高，以確保經濟不會過熱。

她表示：「為了實現經濟重分配，這可能導致利率非常溫和的升高，但這是讓美國經濟具有競爭力和生產力的必要投資，而且我認為我們的經濟將因此成長得更快」。

不過在周二稍晚，葉倫在《華爾街日報》舉辦的「執行長大會」（CEO Council）上表示，她不認為通膨會成為美國經濟的問題，而任何因為供應鏈短缺和油價重返疫前水準所造成的物價上漲，都將只是短暫的現象。

當被問及其稍早前的升息言論時，葉倫表示，她既沒有預測、也沒有建議升息。她表示：「如果有人讚賞聯準會的獨立性，我認為那個人就是我。我不認為會出現通膨問題，但如果有，相信聯準有能力解決這些問題」。

(時報資訊)