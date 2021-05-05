前民進黨黨代表趙介佑涉毒且遭爆前科累累，引發外界質疑民進黨的「綠黑風暴」；對此，新北市議員葉元之就指出，外界有說法認為，趙介佑是因「時常進出警局」，所以與警方關係良好。葉認為，難不成這還能說算是「三折肱而成良醫」才這麼吃得開？但哪有這種道理？

囂張!趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 街訪民眾嘆:不信任政府

民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒品與詐欺案，已送法辦。而趙介佑3年前曾在北投分局二樓偵查隊拍下洪姓受訓人的照片也引起爭議，北投分局刑大隊長4月29日面對媒體追問，究竟可不可以在局內隨意拍下犯人照片上傳臉書？則支支吾吾回應，「痾…痾…痾…」，最後才說緩緩地吐出，「應該是不可以。」

趙介佑因此被批在警局擁有特權。對此，葉元之昨(4)日在網路節目「雲端最前線」中指出，趙介佑不過是一個20幾歲的小朋友，能在警局吃得這麼開，肯定是背後有靠山讓他這麼囂張，而這個靠山到底是誰，才是民眾真正好奇的。

葉元之也指出，這次的風暴也讓他對民進黨北市黨部主委吳怡農徹底改觀，因為吳怡農起初表示不認識趙映光等人，但卻被挖出歷史照片，指出他們關係匪淺，而趙映光的說法更為離譜，竟稱自己若有協助吳怡農的話，當初吳怡農選立委「票不會這麼少」；但葉元之指出，當初吳怡農選立委時，趙映光的勢力範圍北投區就是吳怡農的主力得票區，這讓他更加懷疑，「吳怡農到底認不認識趙家人？」

(中時新聞網)