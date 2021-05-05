台南市響應「515國際家庭日」，5月8日下午3時將於總爺藝文中心辦理「愛家515 幸福野餐趣」，市長黃偉哲邀本市大小朋友闔家參與，但因應量疫情擴大，現場將不用餐。黃偉哲表示，考量疫情狀況，台南維持採取嚴格秋冬防疫專案措施，持續到5月15日。

黃偉哲說，本活動雖屬室外活動，但仍將維持實聯制、戴口罩、及停止現場試吃等飲食行為等。為落實防疫措施，參與家庭不得於現場飲食，向參與家庭表達歉意，也歡迎大家坐在幸福浪漫的草皮上及湛藍的天空下，欣賞創意多元學生表演，沉浸在鼓聲、薩克斯風音樂饗宴，跟著台上學生婆娑起舞。

教育局長鄭新輝表示，515國際家庭日之目的，係為提高國際社會，對家庭重要性的認識，促進家庭和睦、幸福和進步。活動因應5月15日國中教育會考，特別提前一週，以歡迎家長丶市民及大小朋友共襄盛舉，一同營造家人美好相聚時光，建立美好溫馨的回憶。

家教中心張冰嫈主任表示，此次活動特別邀請到YOYO親子帶動唱，月亮姐姐及羚羊哥哥示範最青春有勁的肢體語言，親子一起快樂擺動，一起熱情奔放的吶喊；現場還有真愛金愛—卡片傳情DIY體驗區、創意氣球互動區，及魔法夢幻泡泡秀，還有街頭藝人的表演；活動內容多元豐富、新奇又有趣。

家教中心也提供前100組的網路報名早鳥禮，尤其在4月21日上午9點開放網路報名，10分鐘名額立即秒殺，可見民眾報名相當踴躍！當日準備各項體驗活動與觀賞精采演出，歡迎市民朋友一同來體驗幸福野餐趣！

為響應防疫新生活運動，並落實防疫，參與家庭健康把關，活動會場將實施4大防疫配套措施，包括會場服務台設有酒精，民眾入場前可先使用酒精消毒；管制會場出入口，開設2個入口的服務台，進入活動範圍實施實名(聯)制，進場人員配合登錄姓名及連絡電話後，由服務人員在手上蓋印章即可入場；民眾入場後請維持社交距離，如無法保持社交距離應戴口罩，民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免前往。

(中時 )