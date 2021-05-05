77歲香港演員陳惠敏曾當過警察，又在因緣際會下成為香港知名黑幫組織14K的老大，進入演藝圈後，憑著電影《古惑仔》中的東星大哥駱駝一角廣為人知，但他最擅長的其實是武打電影，功夫實力還能和武打傳奇李小龍齊名，甚至曾創下紀錄，僅花35秒時間就擊敗日本拳王。

陳惠敏自幼學習「譚家三展拳」和「西洋拳擊」，無論東方還是西方拳法都不放過，長大後憑藉的優秀身體素質和高超武藝當上香港皇家警察，還加入了幫派組織，成為金牌打手「雙花紅棍」，黑白兩道通吃，陳惠敏的身手矯捷，年輕時還能打出270磅（約122公斤）力道的直拳。

1970年及1971年連續兩年，陳惠敏都代表香港參加東南亞搏擊錦標賽拿下冠軍，39歲更以高齡之姿參加世界精英搏擊大賽，僅花35秒就擊倒日本拳王森崎剛，森崎剛的師兄洛崎藤丸不服氣再邀戰，隔年陳惠敏到日本赴約，才花3回合就解決掉洛崎藤丸。

陳惠敏天賦異稟，黑白兩道通吃。(圖/翻攝自微博)

陳惠敏因朋友「小麒麟」陳玄宗牽線，而認識了同樣熱愛功夫的李小龍，2人一見如故，總有聊不完的話，李小龍也毫不掩飾對陳慧敏的欣賞之情，曾公開稱讚陳慧敏是當時最能打的演員，甚至在香港還有「拳有陳惠敏，腿有李小龍」的說法，可見陳惠敏當年有多麼叱吒風雲。

(中時新聞網)