網友留言。（圖／翻攝自臉書「罷免陳柏惟」）

罷免台灣基進黨立委陳柏惟第二階段連署，需在12日前送件2萬9113份連署書，領銜人楊文元評1日估可提前達標，3日宣布已募集3萬500份，目標將在5月11日前突破3萬5000份，以便在扣掉遭剃除份數後，順利越過中選會門檻，呼籲各界能在達成第二階段的最後一哩路全力助陣。

臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」3日發文表示，目前已募集3萬5000份連署書，二階連署提早達標，但屆時送交中選會勢必會有再被剃除部份，故最後一周請大家持續跟身邊還沒連署的親友，宣傳解釋「為什麼要罷免」，並邀請他們簽下連署，讓連署書份數在5月11日前能衝破3萬5000份，毫無懸念順利成案。

「罷免陳柏惟」痛批，陳柏惟發文說自己有做事，是他們不願意聽，可是針對先前對女立委動手、直播挺美豬、中火燃煤，與近期的美國製播統戰卡通、掃地機器人是中共同路人相關爭議，卻從未正面回應，讓人不禁質疑，「到底是別人不聽還是他不說？」強調台中市第二選區是個明智講道理的地方，請大家跟他們一起勇敢履行公民權，因為罷免「錯的人」不需要向任何人交代、低頭。

此文一出，獲得超過4600個讚、近300則留言與500次分享。網友紛紛回應：「台中鄉親努力一起刪Q！」「加油！下架低級民代是全民運動，請不要讓低級的東西污染及教育下一代！」「一定要嚴懲這種浪費國家公帑的無良立委！光耍嘴皮子騙票而已！台中人加油」、「加油加油，還台灣一片淨地，還台中社會安寧」、「高雄市不要的人，來台中竟然當選，台中人該清醒過來了」。

(中時新聞網)