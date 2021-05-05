日前國民黨臨時提案要求應組成「疫苗調閱小組」，今天經過立法院社會福利及衛生環境委員會立委投票，民進黨籍立委陳瑩獲得多數立委同意，擔任疫苗調閱小組召集人。

立法院社福及衛環委員會日前通過新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購調閱專案小組運作要點，成立疫苗採購調閱專案小組。

今天舉行召委投票，國民黨推舉立委陳玉珍擔任召委、民進黨推舉陳瑩，最後陳瑩獲得8票、陳玉珍獲得5票，最後由陳瑩擔任召委一職。

(中時 )