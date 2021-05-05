疫苗調閱小組 民進黨陳瑩當召委 09:452021/05/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天經過立法院社會福利及衛生環境委員會立委投票，民進黨籍立委陳瑩獲得多數立委同意。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前國民黨臨時提案要求應組成「疫苗調閱小組」，今天經過立法院社會福利及衛生環境委員會立委投票，民進黨籍立委陳瑩獲得多數立委同意，擔任疫苗調閱小組召集人。 立法院社福及衛環委員會日前通過新冠肺炎（COVID-19）疫苗採購調閱專案小組運作要點，成立疫苗採購調閱專案小組。 今天舉行召委投票，國民黨推舉立委陳玉珍擔任召委、民進黨推舉陳瑩，最後陳瑩獲得8票、陳玉珍獲得5票，最後由陳瑩擔任召委一職。 民眾黨批撕裂社會 雙輸非雙贏 進入社區第一級感染 嚴防第六級爆發 (中時 ) #陳瑩 #召委 #立委 #疫苗調閱小組 #陳玉珍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投銀教父神救援2／專人府上收委託書涉違法 漢唐董座陳朝水正被調查中 08:412021/05/05 財經 孫大千再爆 民進黨北市黨部2幹部有前科 04:102021/05/05 社會新聞 時力公布2022地方選舉辦法 陳椒華：已積極尋覓人選 14:582021/05/04 政治 謝不返台備詢 藍委今外交部踢館 04:102021/05/04 政治要聞 謝長廷拒返台 藍委嗆總有一天等到你 04:102021/05/05 政治要聞 大陸、阿根廷 擬合產國藥新冠疫苗 04:102021/05/05 焦點新聞 陳昊森送媽媽禮口罩比包更討喜 04:102021/05/05 娛樂新聞 修憲委員會不能再拖 立院三黨團決議17日召開首次會議選召委 11:462021/05/04 政治 陳時中的神功 04:102021/05/05 時論廣場 北北桃醫院長照機構 停止探病 04:102021/05/05 財經要聞 諾富特染疫擴大 蘇貞昌稱疫苗效果好：拜託大家一定要打 10:552021/05/04 政治 生活熱門新聞 鋒面挾密集閃電 時雨量達62毫米 最大降雨熱區出爐 - 生活 武陵福壽山農場突圍淡季 住4夜每人下殺450元 - 生活 星宇機師和華航確診機師餐敘 公司回應了 - 生活 住過諾富特 宜蘭縣8人採檢結果出爐 - 生活 獨／情趣店35年驚爆奇葩客們 7旬嬤羞吐「不好說的事」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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