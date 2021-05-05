美科技股在歐股尾盤突然的下挫，讓歐股科技股出現自去年10月以來最糟的單日表現。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌6.27點或1.43%，為433.65點。科技股大跌3.8%，部分分析師將之歸因於投資人的獲利了結；科技股次指數此前處於歷史高位附近，企業財報表現優異，市場對經濟復甦反應樂觀。

米蘭的Banor SIM投資組合經理Angelo Meda表示，這是過去幾個月的贏家所遭遇的拋售。

科技成分股占比高的德國DAX指數大跌2.5%。

晶片製造商英飛凌大跌5.9%，為拖累德股最大的因素。執行長Reinhard Ploss表示，預計汽車部門的供應限制問題，要到今年下半才會有好轉；要彌補好流失產量，可能要等到2022年。

歐股汽車股下跌3.2%。

受到資源價格強勁支撐，礦業股上漲0.2%。先進國家疫苗接種進度的前進和刺激措施，投資人押注全球經濟有力的彈升。

德國快餐運送公司HelloFresh跌6.7%。封鎖措施即將鬆綁，市場擔憂消費者行為的改變，掩蓋了該公司第一季財報的躍升表現。

遠端軟體公司Teamviewer為另一個居家受惠股，周二下跌12.3%。該公司公布季度訂單和核心利益超出預期。

泛歐STOXX 600企業中目前有超過一半公布業績，根據Refinitiv IBES資料，有73%的公司獲利超過預期。

珠寶商Pandora大漲6.0%，表現居冠歐股。得惠於強勁線上銷售和美國和中國市場的成長，該公司季度營業利益高於預期。

挪威氫能源公司Nel第一季業績未如預期，跌15.8%。

(時報資訊)